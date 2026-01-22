A sexta-feira (23) será marcada por instabilidade em toda a RMVale. A previsão indica presença de sol entre nuvens, com ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ao longo do dia e também à noite. As informações são do Climatempo.
Em São José dos Campos, o dia começa com sol e variação de nuvens. A temperatura mínima prevista é de 14 °C e a máxima pode chegar a 26 °C. Há previsão de chuva rápida em diferentes períodos, com volume estimado em 7,1 milímetros.
Em Taubaté, o cenário é semelhante. Os termômetros devem variar entre 15 °C e 27 °C, com pancadas de chuva ao longo do dia e à noite. O acumulado previsto é de 6,8 milímetros.
Guaratinguetá deve registrar maior volume de chuva entre as cidades da região. A previsão aponta mínima de 15 °C e máxima de 28 °C, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva principalmente no período da tarde e à noite. O volume estimado é de 13,6 milímetros.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá sol entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 19 °C e 24 °C, e o volume de chuva previsto é de 10,6 milímetros.
Já em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o clima permanece mais ameno. A mínima prevista é de 12 °C e a máxima chega a 21 °C. Assim como nas demais cidades, há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com acumulado estimado em 4,6 milímetros.
De acordo com o Climatempo, a instabilidade é típica do verão e pode provocar chuvas de curta duração, porém com intensidade moderada a forte em alguns pontos da região.