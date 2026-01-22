22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Campos nesta sexta (23)? Confira

Por Da Redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Qual a previsão do tempo para Campos nesta sexta (23)? Confira
Qual a previsão do tempo para Campos nesta sexta (23)? Confira

A sexta-feira (23) será marcada por instabilidade em toda a RMVale. A previsão indica presença de sol entre nuvens, com ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ao longo do dia e também à noite. As informações são do Climatempo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, o dia começa com sol e variação de nuvens. A temperatura mínima prevista é de 14 °C e a máxima pode chegar a 26 °C. Há previsão de chuva rápida em diferentes períodos, com volume estimado em 7,1 milímetros.

Em Taubaté, o cenário é semelhante. Os termômetros devem variar entre 15 °C e 27 °C, com pancadas de chuva ao longo do dia e à noite. O acumulado previsto é de 6,8 milímetros.

Guaratinguetá deve registrar maior volume de chuva entre as cidades da região. A previsão aponta mínima de 15 °C e máxima de 28 °C, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva principalmente no período da tarde e à noite. O volume estimado é de 13,6 milímetros.

No Litoral Norte, Caraguatatuba terá sol entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 19 °C e 24 °C, e o volume de chuva previsto é de 10,6 milímetros.

Já em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o clima permanece mais ameno. A mínima prevista é de 12 °C e a máxima chega a 21 °C. Assim como nas demais cidades, há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com acumulado estimado em 4,6 milímetros.

De acordo com o Climatempo, a instabilidade é típica do verão e pode provocar chuvas de curta duração, porém com intensidade moderada a forte em alguns pontos da região.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários