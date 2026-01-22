Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta sexta (23)? Confira

A sexta-feira (23) será marcada por instabilidade em toda a RMVale. A previsão indica presença de sol entre nuvens, com ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ao longo do dia e também à noite. As informações são do Climatempo.

Em São José dos Campos, o dia começa com sol e variação de nuvens. A temperatura mínima prevista é de 14 °C e a máxima pode chegar a 26 °C. Há previsão de chuva rápida em diferentes períodos, com volume estimado em 7,1 milímetros.