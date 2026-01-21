Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a Polícia Civil estoura um ponto de venda de drogas no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. A ação resultou na apreensão de um adolescente, na detenção de um homem e na apreensão de entorpecentes no local conhecido como “biqueira da 24”.

A operação foi realizada na manhã desta terça-feira (20) por policiais do 3º Distrito Policial, na rua João Abreu Ramos. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após denúncias de tráfico na região. Após período de monitoramento, os agentes identificaram três suspeitos atuando no ponto.