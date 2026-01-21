Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a Polícia Civil estoura um ponto de venda de drogas no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. A ação resultou na apreensão de um adolescente, na detenção de um homem e na apreensão de entorpecentes no local conhecido como “biqueira da 24”.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A operação foi realizada na manhã desta terça-feira (20) por policiais do 3º Distrito Policial, na rua João Abreu Ramos. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após denúncias de tráfico na região. Após período de monitoramento, os agentes identificaram três suspeitos atuando no ponto.
Durante a abordagem, um adolescente foi flagrado com porções de maconha, crack e skunk, além de R$ 65 em dinheiro. Ele foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa. Um segundo suspeito, que também portava drogas, conseguiu fugir correndo pelos telhados das residências vizinhas.
O terceiro homem foi abordado com um telefone celular, que acabou apreendido. Ele foi liberado, mas permanece sob investigação, segundo a Polícia Civil.
Rota de fuga foi fechada
No local, os policiais constataram que os traficantes utilizavam um morro de terra e aberturas em um muro nos fundos do imóvel para acessar os telhados e facilitar a fuga durante ações policiais. Diante disso, equipes da Prefeitura de São José dos Campos foram acionadas.
A administração municipal realizou a remoção do monte de terra e o fechamento dos buracos no muro, medida que visa dificultar novas fugas e impedir a reutilização do espaço para atividades criminosas.
A Polícia Civil informou que as diligências continuam para identificar o suspeito foragido e chegar aos líderes do tráfico que atuam na região do Campo dos Alemães.