Em um jogo com final emocionante, o Taubaté perdeu por 3 a 2 para o Juventus na tarde desta quarta-feira (21), no estádio da Rua Javari, em São Paulo. A partida valeu pela quarta rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Com esse resultado, o Burro da Central sob comando do técnico Dyego Coelho, segue com 3 pontos, em 12º lugar, mas ainda sem vencer. E perde a invencibilidade no torneio.