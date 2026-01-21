Em um jogo com final emocionante, o Taubaté perdeu por 3 a 2 para o Juventus na tarde desta quarta-feira (21), no estádio da Rua Javari, em São Paulo. A partida valeu pela quarta rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com esse resultado, o Burro da Central sob comando do técnico Dyego Coelho, segue com 3 pontos, em 12º lugar, mas ainda sem vencer. E perde a invencibilidade no torneio.
Já o Juventus, que teve um começo de campeonato ruim, vence outro time da região – já tinha feito 1 a 0 no São José no final de semana, e assumiu a liderança, com 7 pontos.
Na próxima rodada, o Taubaté recebe a Ferroviária neste sábado (24), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão. E, no mesmo dia, às 18h, o Moleque Travesso visita o Grêmio Prudente, no estádio José Eduardo Farah, em Presidente Prudente.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o Taubaté descolou um pênalti quando Madson acertou o rosco de Bernardo Gaia e ainda levou cartão amarelo. Na cobrança, Eduardo Diniz mandou no canto direito, rasteiro, fazendo 1 a 0.
Em desvantagem, o Moleque Travesso foi para cima e, aos 9min, assustou. Após cruzamento da esquerda, Paulinho subiu sozinho e desviou de cabeça, defeituoso, à esquerda, mas levou perigo.
Depois, aos 12min, veio outra chance do Juventus, com Paulinho. Dessa vez, ele bateu cruzado, Samuel Pires evitou um golaço e, na sobra, Madson concluiu por cima, bem perto do gol.
Em seguida, aos 15min, Madson entrou livre na entrada da pequena área, e mandou por cima. No minuto seguinte, Marcelo cobrou escanteio fechado e a bola bateu no travessão antes de sair; quase gol olímpico.
De tanto tentar, o time da casa empatou aos 19min. Após cruzamento da esquerda, a bola cruzou toda a área e Paulinho desviou de cabeça, quase sem ângulo, e a bola ainda desviou na zaga antes de entrar: 1 a 1.
Mas, o gol sofrido fez o Taubaté acordar e, depois disso, entrou de novo no jogo, sem dar tantos espaços aos donos da casa.
O Moleque Travesso só voltou a assustar aos 35min, quando Paulinho escapou livre pelo meio, mas o goleiro Samuel Pires se antecipou e afastou. Na sequência, veio escanteio para o time da casa e, na cobrança, a bola de novo sobrou para Paulinho, que acertou um belo chute de fora da área, no canto direito, rasteiro, virando o jogo: 2 a 1.
Nos últimos minutos da etapa inicial, o Burrão teve poucas chances de gol e não ameaçou o Juventus.
Segundo tempo
Na etapa final, o Taubaté voltou mais ofensivo e quase empatou aos 7min. Após bola alçada para a grande área, Eduardo Diniz desviou e Gabriel Felix fez grande defesa, mas o impedimento já tinha sido marcado.
Ainda assim, o Burrão seguida com dificuldades e, aos 16min, quase saiu o terceiro gol do Juventus. Depois de cobrança de falta de Marcelo pela direita, Ferreira subiu de cabeça e mandou à esquerda, com perigo.
Apenas aos 26min o Taubaté conseguiu assustar o Juventus. Em cruzamento da direita, Macário subiu livre e errou a cabeçada, mandando à direita do goleiro.
Mas, o time da região estava nervoso e até o técnico Dyego Coelho. E, em seguida, teve falta para o Juventus, pela esquerda, Marcelo cobrou na trave e, na sobra, Ferreira fez 3 a 1 para os donos da casa.
O jogo parecia perdido para o Taubaté, mas aos 40min conseguiu descontar com Macário, de cabeça, desviando cobrança de escanteio: 3 a 2.
Então, o Burrão foi para cima, pressionou e chegou a marcar com André Klaus, aos 46min, mas ele estava impedido, após bate-rebate na área. Depois, o Taubaté não conseguiu mais chegar.
Ficha técnica
Juventus
Gabriel Felix; Marcelo, Fernando Fonseca, Luiz Gustavo e Eduardo; Ferreira, Madison (Graziani), Keven (Edinho) e Maycon Douglas (Daniel Cruz); Paulinho (Gabriel Canela) e Elkin Muñoz (Thomás Kayck). Técnico: Thiago Carvalho
Taubaté
Samuel Pires; Mika, Luanderson, Renan Diniz (André Klaus) e Eduardo Diniz; Zé Pagliarini (Macario), Rodrigo Gaia (Yamada) e Bernardo Rosa (Romarinho); Ariel (Léozinho), Maranhão e Luan Santos. Técnico: Dyego Coelho
Gols: Eduardo Diniz (pênalti), aos 5min, Paulinho aos 19min e aos 36min do 1º tempo/ Ferreira aos 37min e Macário aos 41min do 2º. Árbitro: Guilherme Francisco M. da Silva e Rosário. Local: Rua Javari, em São Paulo. Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Cartões amarelos: Madson, Kevin (J); Ariel, Bernardo Rosa, André Klaus. (T). Expulsão: Dyego Coelho (T). Público: 775 torcedores. Renda: R$ 23.620