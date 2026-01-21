21 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

Jovem de 18 anos é preso por tráfico de drogas em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas
Jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas

Um jovem de 18 anos foi preso no bairro Barra Velha em Ilhabela durante patrulhamento da Polícia Militar pela região na segunda-feira (20).

A equipe o abordou em atitude suspeita e localizou com ele porções de maconha, um aparelho celular, uma colar, além de R$ 500 em espécie.

Ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

