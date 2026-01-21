Um jovem de 18 anos foi preso no bairro Barra Velha em Ilhabela durante patrulhamento da Polícia Militar pela região na segunda-feira (20).

A equipe o abordou em atitude suspeita e localizou com ele porções de maconha, um aparelho celular, uma colar, além de R$ 500 em espécie.

