O Porto de São Sebastião completa 71 anos com receita de R$ 75 milhões em 2025, valor 29% superior ao do ano anterior e o maior dos últimos cinco anos.
Para 2026 a projeção é de 2,5 bilhões em investimentos.
Histórico
A história da unidade começou com a autorização federal ao Estado de São Paulo em 1934, seguida pela inauguração em 1955 e pelo início da operação plena em 1963.
Hoje a administração é feita pela Companhia Docas de São Sebastião, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.
Estrutura
O canal de acesso possui profundidade de 42 metros e a infraestrutura conta com dragagem do berço principal, pavimentação de áreas de armazenagem e dois pátios de triagem com 300 vagas para caminhões.
A logística terrestre atual, alterada pela abertura do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, reduziu o tempo de deslocamento entre Caraguatatuba e o porto. O trajeto, que levava 45 minutos, hoje é de 16 minutos.
Negócios e projeções
No biênio 2024-2025, a movimentação do terminal somou 2,96 milhões de toneladas.
As mercadorias transportadas em 2025 incluíram açúcar (473,9 mil toneladas), barrilha (380,9 mil toneladas), malte e cevada (209 mil toneladas), coque de petróleo (105 mil toneladas) e trigo.
Para o segundo semestre de 2026, está previsto o leilão federal de um terminal multipropósito em área de 426 mil m².
O projeto prevê R$ 2,5 bilhões em investimentos privados para construção de um píer e dois berços de atracação.
A capacidade de movimentação deve atingir 4,3 milhões de toneladas de granéis e 1,3 milhão de contêineres por ano, com elevação de 187% na capacidade operacional.