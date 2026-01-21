O Porto de São Sebastião completa 71 anos com receita de R$ 75 milhões em 2025, valor 29% superior ao do ano anterior e o maior dos últimos cinco anos.

Para 2026 a projeção é de 2,5 bilhões em investimentos.

Histórico