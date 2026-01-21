Padre Fábio de Melo, de 54 anos, que mora em Taubaté, usou as redes sociais para falar sobre sua missão como religioso e aproveitou para desabafar sobre as críticas que recebe por conta do sacerdócio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Um dia, contrariando todos os palpites dos que me viram crescer, tornei-me padre. Muitos continuam acreditando que eu não sirvo para o cargo. Pedem minha expulsão, dizem que sou uma vergonha para a Igreja”, escreveu ele em publicação no Instagram, onde tem 25,7 milhões de seguidores.
Na postagem, Fábio de Melo ressaltou que Jesus, em sua caminhada, sempre escolheu pessoas imperfeitas.
Ele acrescentou: “Eu compreendo. Eu também sou vítima do moralismo que cega, dificulta voltar no tempo e encarar o fato de que o RH de Jesus foi o pior da história. Só escolheu gente estranha, esquisita. Os perfeitos também eram bem-vindos, mas não sobreviviam, pois o consideravam louco”.
“Há 24 anos, mesmo sendo um homem cheio de imperfeições, venho acolhendo os que passam pela minha vida. De maneira especial, os que não se sentem convidados, os que não entram pela porta da frente. Só sendo assim é que posso desfrutar de alguma coerência. Se em algum momento de nossas vidas o meu ministério sacerdotal fez sentido para você, obrigado pela confiança. Já valeu ter sido quem eu fui”, completou o sacerdote.