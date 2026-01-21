Padre Fábio de Melo, de 54 anos, que mora em Taubaté, usou as redes sociais para falar sobre sua missão como religioso e aproveitou para desabafar sobre as críticas que recebe por conta do sacerdócio.

“Um dia, contrariando todos os palpites dos que me viram crescer, tornei-me padre. Muitos continuam acreditando que eu não sirvo para o cargo. Pedem minha expulsão, dizem que sou uma vergonha para a Igreja”, escreveu ele em publicação no Instagram, onde tem 25,7 milhões de seguidores.