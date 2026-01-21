A Prefeitura de Taubaté confirmou casos de sarna (escabiose) no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) e informou que a situação está sob controle do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, com apoio das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária. Segundo a administração municipal, foram 51 casos neste mês de janeiro: 12 em pacientes e 39 em funcionários.
De acordo com a Prefeitura, os casos de sarna seguiram protocolo de isolamento e tratamento. Entre as ações informadas estão: procedimentos internos de desinfecção, ações de bloqueio nos setores onde houve confirmação, monitoramento integrado pelas Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária e afastamento preventivo e reavaliação de servidores com sintomas ou suspeita.
A Prefeitura também afirmou que os registros ficaram restritos a áreas específicas e que não houve casos na maternidade do hospital.
Outro ponto destacado pela administração municipal é que funcionários diagnosticados ou com suspeita de sarna no HMUT foram afastados, passaram por tratamento e seguem em reavaliação para retorno às atividades.
Em nota, a Prefeitura reforçou que o acompanhamento continua ativo e que novas medidas podem ser adotadas, caso haja necessidade.
Apesar do alerta sobre sarna no HMUT, a Prefeitura informou que a ala de maternidade não foi atingida. Vale lembrar que, em maio de 2025, a maternidade ficou fechada por mais de 10 dias para obras e dedetização, antes de reabrir oficialmente no início de junho.
A escabiose, conhecida como sarna humana, é uma parasitose causada por um ácaro e costuma se espalhar principalmente por contato direto e prolongado pele a pele. Em ambientes coletivos, como instituições e unidades de saúde, o controle depende de identificação rápida, medidas de higiene, protocolos e tratamento indicado por profissionais.
Em caso de suspeita de escabiose — como coceira intensa (muitas vezes pior à noite) e lesões de pele — a orientação é procurar avaliação médica. Evite automedicação: o tratamento adequado deve ser indicado por profissional de saúde.