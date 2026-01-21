A Prefeitura de Taubaté confirmou casos de sarna (escabiose) no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) e informou que a situação está sob controle do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, com apoio das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária. Segundo a administração municipal, foram 51 casos neste mês de janeiro: 12 em pacientes e 39 em funcionários.

De acordo com a Prefeitura, os casos de sarna seguiram protocolo de isolamento e tratamento. Entre as ações informadas estão: procedimentos internos de desinfecção, ações de bloqueio nos setores onde houve confirmação, monitoramento integrado pelas Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária e afastamento preventivo e reavaliação de servidores com sintomas ou suspeita.