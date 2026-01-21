Nesta quinta-feira (22), a Prefeitura Municipal de Caçapava realiza um Mutirão de Empregos com mais de 200 oportunidades em setores como indústria, logística, serviços, administração e comércio.

A ação busca conectar contratantes com pessoas que buscam colocação nas áreas de serviço, comércio, indústria, gastronomia e técnicas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp