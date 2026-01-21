21 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Mutirão de empregos oferece 200 vagas em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Nesta quinta-feira (22), a Prefeitura Municipal de Caçapava realiza um Mutirão de Empregos com mais de 200 oportunidades em setores como indústria, logística, serviços, administração e comércio.

A ação busca conectar contratantes com pessoas que buscam colocação nas áreas de serviço, comércio, indústria, gastronomia e técnicas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O mutirão contempla candidatos com e sem experiência, além de oportunidades específicas para PCD (Pessoas com Deficiência).

A seleção será coordenada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Para participar é necessário ter 18 anos ou mais e comparecer à Igreja da Cidade, que abrigará o posto para esse processo. 

O candidato deve levar documento oficial, comprovante de endereço, carteira de trabalho e currículo impresso. O atendimento será por meio de senhas.

A Igreja da Cidade fica na avenida da Saudade, nº 55, Jardim Campo Grande.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários