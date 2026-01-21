Nesta quinta-feira (22), a Prefeitura Municipal de Caçapava realiza um Mutirão de Empregos com mais de 200 oportunidades em setores como indústria, logística, serviços, administração e comércio.
A ação busca conectar contratantes com pessoas que buscam colocação nas áreas de serviço, comércio, indústria, gastronomia e técnicas.
O mutirão contempla candidatos com e sem experiência, além de oportunidades específicas para PCD (Pessoas com Deficiência).
A seleção será coordenada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).
Para participar é necessário ter 18 anos ou mais e comparecer à Igreja da Cidade, que abrigará o posto para esse processo.
O candidato deve levar documento oficial, comprovante de endereço, carteira de trabalho e currículo impresso. O atendimento será por meio de senhas.
A Igreja da Cidade fica na avenida da Saudade, nº 55, Jardim Campo Grande.