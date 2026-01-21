Os quatro homens acusados de envolvimento na morte do peão de boiadeiro Matheus Expedito de Campos, 24 anos, de Lagoinha, vão a julgamento nesta quarta-feira (21). Eles estão sendo julgados no fórum de São Luiz do Paraitinga.

Também borracheiro, Matheus foi morto a tiros em frente à borracharia onde trabalhava, na região central de Lagoinha, em abril de 2025. O Ministério Público aponta que o crime foi motivado por vingança após uma discussão.