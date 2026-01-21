Obras do CDHU em Caraguatatuba concentram grande número de vagas de emprego em aberto.
A seleção é intermediada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e inclui funções como mestre de obra, carpinteiro, almoxarife, servente e engenheiro civil (estágio).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Além dessa demanda, há outras oportunidades de atuação na cidade nas áreas de comércio, serviços e saúde, totalizando 270 vagas direcionadas a vários níveis de escolaridade e áreas de atuação, com destaque para funções no setor de serviços, comércio e construção civil.
Os candidatos devem comparecer pessoalmente aos pontos de atendimento portando RG, CPF e currículo atualizado.
É recomendável acessar o site oficial da prefeitura para conferir os critérios específicos de cada ocupação antes de se deslocar.
Para quem reside nas regiões norte e central, o atendimento ocorre no PAT, situado na rua Taubaté, nº 520, no bairro Sumaré, das 8h às 16h.
Os moradores da região sul podem procurar o CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão. O recebimento de currículos neste local ocorre das 8h às 14h.