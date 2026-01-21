21 de janeiro de 2026
EMPREGO

Caraguatatuba contrata para obras do CDHU; vagas imediatas

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Caraguatatuba tem 270 vagas em aberto nesta quarta-feira (21)
Obras do CDHU em Caraguatatuba concentram grande número de vagas de emprego em aberto.

A seleção é intermediada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e inclui funções como mestre de obra, carpinteiro, almoxarife, servente e engenheiro civil (estágio).

Além dessa demanda, há outras oportunidades de atuação na cidade nas áreas de comércio, serviços e saúde, totalizando 270 vagas direcionadas a vários níveis de escolaridade e áreas de atuação, com destaque para funções no setor de serviços, comércio e construção civil.

Os candidatos devem comparecer pessoalmente aos pontos de atendimento portando RG, CPF e currículo atualizado.

É recomendável acessar o site oficial da prefeitura para conferir os critérios específicos de cada ocupação antes de se deslocar.

Para quem reside nas regiões norte e central, o atendimento ocorre no PAT, situado na rua Taubaté, nº 520, no bairro Sumaré, das 8h às 16h. 
Os moradores da região sul podem procurar o CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão. O recebimento de currículos neste local ocorre das 8h às 14h.

