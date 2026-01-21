Obras do CDHU em Caraguatatuba concentram grande número de vagas de emprego em aberto.

A seleção é intermediada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e inclui funções como mestre de obra, carpinteiro, almoxarife, servente e engenheiro civil (estágio).

