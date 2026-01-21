21 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

Aparecida abre vagas de estágio para nível superior e técnico

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
A Prefeitura Municipal da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida, em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), publicou edital para a formação de cadastro reserva de estagiários de níveis técnico e superior.

As inscrições estão abertas até 2 de fevereiro.

Requisitos e Seleção

Para concorrer, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos na data de início do estágio e residir em Aparecida, Potim, Guaratinguetá, Roseira ou Lorena. 

O processo de seleção consiste em um questionário de análise curricular e uma entrevista presencial na Prefeitura.

O edital reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência. 

Vagas e remuneração 

Para estudantes de ensino superior, há vagas em cursos como administração, direito, enfermagem, engenharia civil, pedagogia, jornalismo, entre outros. 

Já para quem cursa nível técnico, o cadastro reserva inclui especialidades em administração, contabilidade, enfermagem e informática.

A jornada do estágio é de 30 horas semanais divididas em seis horas diárias. 

Os valores de bolsa-auxílio e benefícios são:

  • Ensino Superior: R$ 800

  • Ensino Técnico: R$ 707

  • Auxílio-Transporte: R$ 200

    • Inscrições

    As inscrições e as respostas ao questionário obrigatório são realizadas pelo site do CIEE, até às 12h do dia 4 de fevereiro de 2026

    Não há cobrança de taxa de participação. 

