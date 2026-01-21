A Prefeitura Municipal da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida, em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), publicou edital para a formação de cadastro reserva de estagiários de níveis técnico e superior.

As inscrições estão abertas até 2 de fevereiro.

