A Prefeitura Municipal da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida, em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), publicou edital para a formação de cadastro reserva de estagiários de níveis técnico e superior.
As inscrições estão abertas até 2 de fevereiro.
Requisitos e Seleção
Para concorrer, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos na data de início do estágio e residir em Aparecida, Potim, Guaratinguetá, Roseira ou Lorena.
O processo de seleção consiste em um questionário de análise curricular e uma entrevista presencial na Prefeitura.
O edital reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência.
Vagas e remuneração
Para estudantes de ensino superior, há vagas em cursos como administração, direito, enfermagem, engenharia civil, pedagogia, jornalismo, entre outros.
Já para quem cursa nível técnico, o cadastro reserva inclui especialidades em administração, contabilidade, enfermagem e informática.
A jornada do estágio é de 30 horas semanais divididas em seis horas diárias.
Os valores de bolsa-auxílio e benefícios são:
-
Ensino Superior: R$ 800
-
Ensino Técnico: R$ 707
Auxílio-Transporte: R$ 200
Inscrições
As inscrições e as respostas ao questionário obrigatório são realizadas pelo site do CIEE, até às 12h do dia 4 de fevereiro de 2026.
Não há cobrança de taxa de participação.