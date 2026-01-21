Foi confirmada a morte de Silvia Helena Sansevero Amaral Costa, ocorrida nesta terça-feira (21), aos 65 anos. Silvia nasceu em 3 de julho de 1960 e era uma referência na área social de Guaratinguetá, onde atuava como coordenadora de Recursos Humanos e do setor Administrativo da Apae também como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

A notícia do falecimento gerou comoção entre colegas, profissionais da área social, familiares e amigos, especialmente pela trajetória marcada pelo compromisso com a inclusão, a gestão pública e o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.