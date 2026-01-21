21 de janeiro de 2026
ACIDENTE NA DUTRA

VÍDEO: Acidente de moto fere gravemente motociclista em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Local do acidente na Via Dutra, em São José dos Campos
Local do acidente na Via Dutra, em São José dos Campos

Vídeo mostra acidente que feriu gravemente uma mulher de moto na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (21).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente envolveu carro e moto e aconteceu no km 144 da Dutra, em São José.

A mulher ferida estava na moto e foi encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, com lesões graves.

O acidente provocou interrupção no trânsito na Dutra desde o km 141 na posta sentido São Paulo, às 8h40. A pista foi completamente liberada às 9h11.

