Vídeo mostra acidente que feriu gravemente uma mulher de moto na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (21).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente envolveu carro e moto e aconteceu no km 144 da Dutra, em São José.