Vídeo mostra acidente que feriu gravemente uma mulher de moto na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (21).
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente envolveu carro e moto e aconteceu no km 144 da Dutra, em São José.
A mulher ferida estava na moto e foi encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, com lesões graves.
O acidente provocou interrupção no trânsito na Dutra desde o km 141 na posta sentido São Paulo, às 8h40. A pista foi completamente liberada às 9h11.