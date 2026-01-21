Dois homens procurados pela Justiça pelo crime de roubo foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté em patrulhamento da Operação Saturação, que visa coibir furtos em áreas públicas.

A ação ocorreu no último sábado (17) nos bairros Jardim Baronesa e Jardim das Nações, concentrada na região do Mercatau e na avenida Professor Walter Thaumaturgo (Avenida do Povo).

