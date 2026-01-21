21 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO SATURAÇÃO

Operação aborda 24 suspeitos e localiza 2 procurados em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Operação Saturação em Taubaté
Operação Saturação em Taubaté

Dois homens procurados pela Justiça pelo crime de roubo foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté em patrulhamento da Operação Saturação, que visa coibir furtos em áreas públicas.

A ação ocorreu no último sábado (17) nos bairros Jardim Baronesa e Jardim das Nações, concentrada na região do Mercatau e na avenida Professor Walter Thaumaturgo (Avenida do Povo).

Foram abordados cerca de 24 suspeitos. Todos foram identificados com o apoio do CGI (Centro de Gestão Integrada).

Durante a pesquisa, constatou-se mandado de prisão em aberto para dois dos abordados, ambos pelo crime de roubo. Eles foram presos e permaneceram à disposição da Justiça.

