A Polícia Federal deflagrou a Operação Narco Azimut, nesta quarta-feira (21), em desdobramento da Operação Narco Bet, cuja investigação demonstrou a constituição de associação criminosa estruturada, voltada à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e de criptoativos. O grupo atua tanto no território nacional quanto no exterior, visando à lavagem de capitais, inclusive decorrente dos fatos antes apurados.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP), em endereços localizados nas cidades de Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo e São José dos Campos, além de Goiânia (GO) e Armação de Búzios (RJ).