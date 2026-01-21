O frio fora de época surpreendeu moradores do Vale do Paraíba nesta semana, depois de dias de recorde de calor neste começo de ano, com registro de 41ºC em São Sebastião.
Ventos úmidos que sopram do mar seguem atuando sobre a região, mantendo o céu com muita nebulosidade e segurando a elevação das temperaturas — um padrão que deve persistir, pelo menos, até sexta-feira (23).
De acordo com dados oficiais das estações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na região, a quarta-feira (21) teve as menores marcas de 2026 até o momento, reforçando a sensação de frio fora de época em pleno verão.
Temperaturas mínimas registradas: Campos do Jordão: 10,3°C, Taubaté: 17,4°C, Cachoeira Paulista: 16,6°C e São Luiz do Paraitinga: 14,6°C.
Quando a circulação marítima se intensifica, o ar úmido do oceano avança para o interior, formando uma “tampa” de nuvens baixas e muita nebulosidade. Com menos sol, o aquecimento diurno perde força e as máximas ficam contidas — por isso a sensação de frio fora de época, especialmente no amanhecer e em áreas de maior altitude, como a Serra da Mantiqueira.
Próximos dias
A quinta-feira (22) deve ter manhã com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temperatura amena. À tarde, há potencial para chuva leve e chuviscos. Os termômetros devem oscilar entre 14°C na madrugada e 24°C no início da tarde — mantendo o frio fora de época para janeiro.
Na sexta-feira (23), o cenário se repete: muitas nuvens pela manhã e breves aberturas de sol. Entre a tarde e a noite, o tempo tende a ficar mais instável, com chuva fraca e termômetros em declínio. As temperaturas seguem abaixo da média para a época, com mínima de 17°C e máxima de 24°C.