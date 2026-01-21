O frio fora de época surpreendeu moradores do Vale do Paraíba nesta semana, depois de dias de recorde de calor neste começo de ano, com registro de 41ºC em São Sebastião.

Ventos úmidos que sopram do mar seguem atuando sobre a região, mantendo o céu com muita nebulosidade e segurando a elevação das temperaturas — um padrão que deve persistir, pelo menos, até sexta-feira (23).