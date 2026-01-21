Uma das faixas da pista da rodovia Presidente Dutra segue interditada em São José dos Campos, após uma erosão atingir trecho do km 146 da estrada, no sentido Rio de Janeiro. Há interdição da faixa 3, a utilizada para a aceleração dos veículos. Ainda não há previsão de liberação.

“O serviço de recuperação do talude foi finalizado no sábado. Continuamos monitorando o local, principalmente porque ainda há previsão de chuva para os próximos dias. Tráfego continua fluindo pelas duas faixas da pista expressa. Somente faixa de aceleração interditada”, informou a concessionária RioSP nesta quarta-feira (21).