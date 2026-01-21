Uma das faixas da pista da rodovia Presidente Dutra segue interditada em São José dos Campos, após uma erosão atingir trecho do km 146 da estrada, no sentido Rio de Janeiro. Há interdição da faixa 3, a utilizada para a aceleração dos veículos. Ainda não há previsão de liberação.
“O serviço de recuperação do talude foi finalizado no sábado. Continuamos monitorando o local, principalmente porque ainda há previsão de chuva para os próximos dias. Tráfego continua fluindo pelas duas faixas da pista expressa. Somente faixa de aceleração interditada”, informou a concessionária RioSP nesta quarta-feira (21).
Após o problema ter sido identificado pela equipe de inspeção no sábado (17), equipes de obras e conservação foram deslocadas para o local. Segundo a RioSP, a erosão na Dutra em São José foi percebida durante inspeção de rotina.
A concessionária informou que, assim que o problema foi identificado, deslocou equipes de obras e de conservação para executar os reparos necessários e garantir a segurança de quem passa pelo trecho.
Ainda de acordo com a empresa, a erosão foi contida no sábado, com a execução de uma contenção provisória. Mesmo com a contenção, a faixa de aceleração segue interditada no ponto afetado.
A RioSP manteve trabalhos com serviços de topografia e análise técnica na área. O objetivo é avaliar as condições do terreno e verificar a possibilidade de liberação da faixa de aceleração. Até o momento, não há previsão para a reabertura.
De acordo com a RioSP, o tráfego está fluindo pelas duas faixas de rolamento da pista expressa, sem interdições nesse trecho. A concessionária afirma que a região está devidamente sinalizada para reforçar a segurança dos motoristas.
A RioSP reforça a importância de que os motoristas respeitem a sinalização implantada e os limites de velocidade ao trafegarem pelo trecho. A recomendação é redobrar a atenção principalmente na aproximação do km 146, onde há área de obras e ajustes operacionais.