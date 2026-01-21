A Polícia Civil investiga a morte do motociclista João Victor Santos, que caiu de um viaduto da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Morador de Cruzeiro, João se envolveu em um grave acidente na madrugada de segunda-feira (19) e teve o óbito confirmado no dia seguinte.

Segundo informações apuradas, o acidente ocorreu no sentido norte da rodovia, em uma alça de retorno sob concessão da Tamoios. João pilotava uma motocicleta Honda Titan quando perdeu o controle do veículo, colidiu contra a barreira de concreto e caiu do viaduto, parando na faixa 1 de rolamento da pista principal. Após o impacto, a motocicleta tombou.