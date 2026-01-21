A Polícia Civil investiga a morte do motociclista João Victor Santos, que caiu de um viaduto da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Morador de Cruzeiro, João se envolveu em um grave acidente na madrugada de segunda-feira (19) e teve o óbito confirmado no dia seguinte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações apuradas, o acidente ocorreu no sentido norte da rodovia, em uma alça de retorno sob concessão da Tamoios. João pilotava uma motocicleta Honda Titan quando perdeu o controle do veículo, colidiu contra a barreira de concreto e caiu do viaduto, parando na faixa 1 de rolamento da pista principal. Após o impacto, a motocicleta tombou.
A ocorrência foi classificada como de alta criticidade, o que levou à interdição total da alça de retorno entre 23h02 de sábado (18) e 1h24 de domingo (19). Apesar do bloqueio, não houve registro de congestionamento no trecho.
A perícia técnica foi acionada e esteve no local às 0h53. A motocicleta foi removida às 1h18 para um ponto de apoio da concessionária que administra a rodovia.
João Victor Santos foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Stella Maris, em Caraguatatuba, onde permaneceu internado. No entanto, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na noite de terça-feira (20).
As circunstâncias do acidente seguem sob investigação das autoridades competentes.