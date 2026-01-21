A Polícia Civil estourou um ponto de venda de drogas no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, conhecido como ‘biqueira da 24’ e apreendeu um adolescentes e porções de drogas. Um homem foi detido e consta como investigado, além de um terceiro suspeito que fugiu correndo pelos telhados da vizinhança.

A operação foi conduzida por policiais civis do 3º DP (Distrito Policial) de São José, na manhã de terça-feira (20), na rua João Abreu Ramos, no Campo dos Alemães.