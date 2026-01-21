A Polícia Civil estourou um ponto de venda de drogas no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, conhecido como ‘biqueira da 24’ e apreendeu um adolescentes e porções de drogas. Um homem foi detido e consta como investigado, além de um terceiro suspeito que fugiu correndo pelos telhados da vizinhança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A operação foi conduzida por policiais civis do 3º DP (Distrito Policial) de São José, na manhã de terça-feira (20), na rua João Abreu Ramos, no Campo dos Alemães.
Segundo a polícia, após informações de tráfico no local conhecido como “biqueira da 24”, a equipe monitorou o ponto e identificou três indivíduos. O menor foi abordado com entorpecentes e R$ 65, sendo apreendidos maconha, crack e skunk. O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa.
Um segundo suspeito, portando drogas, fugiu pelos telhados. O terceiro foi abordado com telefone celular. O aparelho foi apreendido e o homem liberado, permanecendo sob investigação.
No local, os policiais constataram que os traficantes utilizavam um morro de terra e aberturas no muro dos fundos para acessar os telhados e facilitar a fuga.
Diante disso, equipes da Prefeitura de São José dos Campos foram acionadas e realizaram a remoção do monte de terra e o fechamento dos buracos no muro (foto abaixo), a fim de dificultar novas fugas e a reutilização do local para a prática criminosa.
A Polícia Civil informou que as diligências continuam para identificar o foragido e os líderes do tráfico.
Policial civil aocmpanha o trabalho de remoção da Prefeitura / Divulgação