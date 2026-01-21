Um homem com antecedentes criminais por tentativa de homicídio foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Cachoeira Paulista.
A prisão ocorreu na noite de terça-feira (20), no bairro Pitel, durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no âmbito da operação Impacto Letalidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em abordagem ao suspeito, foi localizado um revólver de calibre .22, com sete munições intactas. Em consulta aos sistemas, constatou-se passagem criminal por tentativa de homicídio em 2018.
Ele foi conduzido à delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.