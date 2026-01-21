21 de janeiro de 2026
NA REGIÃO

Com histórico de tentativa de homicídio, homem é preso armado

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem com antecedentes criminais por tentativa de homicídio foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Cachoeira Paulista.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (20), no bairro Pitel, durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no âmbito da operação Impacto Letalidade.

Em abordagem ao suspeito, foi localizado um revólver de calibre .22, com sete munições intactas. Em consulta aos sistemas, constatou-se passagem criminal por tentativa de homicídio em 2018.

Ele foi conduzido à delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. 

