Um homem com antecedentes criminais por tentativa de homicídio foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Cachoeira Paulista.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (20), no bairro Pitel, durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no âmbito da operação Impacto Letalidade.

