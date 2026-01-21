21 de janeiro de 2026
VIA DUTRA

Mulher tem ferimentos graves após acidente com moto em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Claudio Vieira/PMSJC
Acidente aconteceu em trecho da Via Dutra em São José dos Campos
Uma mulher ficou gravemente ferida após um acidente com moto na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (21).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente envolveu carro e moto e aconteceu no km 144 da Dutra, em São José.

A mulher ferida estava na moto e foi encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, com lesões graves.

O acidente provocou interrupção no trânsito na Dutra desde o km 141 na posta sentido São Paulo, às 8h40. A pista foi completamente liberada às 9h11.

