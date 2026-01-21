21 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
OPERAÇÃO SATURAÇÃO

Operação da PM apreende drogas e prende 2 homens em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensões durante a Operação Saturação
Apreensões durante a Operação Saturação

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam drogas e prenderam dois homens em Cruzeiro durante a Operação Saturação.

A ação ocorreu na noite de terça-feira (20) no bairro Itagaçaba.

Durante o patrulhamento, dois suspeitos foram abordados em uma motocicleta e constatou-se que eles portavam drogas.

Ambos foram conduzidos à delegacia de Polícia, onde permaneceram presos.

