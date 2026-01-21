Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam drogas e prenderam dois homens em Cruzeiro durante a Operação Saturação.
A ação ocorreu na noite de terça-feira (20) no bairro Itagaçaba.
Durante o patrulhamento, dois suspeitos foram abordados em uma motocicleta e constatou-se que eles portavam drogas.
Ambos foram conduzidos à delegacia de Polícia, onde permaneceram presos.