Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam drogas e prenderam dois homens em Cruzeiro durante a Operação Saturação.

A ação ocorreu na noite de terça-feira (20) no bairro Itagaçaba.

