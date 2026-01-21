Uma briga em São José dos Campos terminou na delegacia após um morador acusar a vizinha de tentar envenenar seus cães em um condomínio no bairro Santa Hermínia, na zona leste da cidade. A ocorrência foi registrada na terça-feira (20), e a Polícia Civil vai apurar o caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga de vizinhos tem como pano de fundo reclamações antigas sobre latidos de cães. O tutor dos animais, de 34 anos, afirmou que mantém três cachorros de grande porte (rottweiler, pastor alemão e vira-lata) que já havia registrado ocorrência anterior, meses atrás, por desentendimentos semelhantes.