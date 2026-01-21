Uma briga em São José dos Campos terminou na delegacia após um morador acusar a vizinha de tentar envenenar seus cães em um condomínio no bairro Santa Hermínia, na zona leste da cidade. A ocorrência foi registrada na terça-feira (20), e a Polícia Civil vai apurar o caso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a briga de vizinhos tem como pano de fundo reclamações antigas sobre latidos de cães. O tutor dos animais, de 34 anos, afirmou que mantém três cachorros de grande porte (rottweiler, pastor alemão e vira-lata) que já havia registrado ocorrência anterior, meses atrás, por desentendimentos semelhantes.
Na terça-feira, ele teria sido avisado por um vizinho de que a moradora ao lado lançou algo para dentro do quintal. Ao checar imagens de câmeras de segurança, ele afirmou ter visto a vizinha jogando uma mistura parecida com “arroz” e uma substância rosada, que, segundo ele, poderia ser veneno.
Acusação de envenenamento e versão da vizinha
A mulher, de 49 anos, negou ter tentado envenenar os animais e afirmou que usa creolina no quintal, como forma de limpeza e para afastar animais (como pombos, gatos e outros). Segundo o relato, ela disse que os latidos noturnos têm causado perturbação e afetam a rotina da família, incluindo uma idosa acamada que mora na casa.
O que a polícia encontrou na ocorrência
Apesar da denúncia, o boletim aponta que não houve apreensão de substância considerada tóxica no local. Como o ambiente não foi preservado, a perícia não foi requisitada naquele momento. Ainda assim, vídeos apresentados pelas partes foram anexados ao procedimento, além de uma foto que mostraria material espalhado pelo solo.
No registro, a autoridade policial cita, em tese, dois enquadramentos: perturbação do sossego (por barulho gerado por animal sob guarda do tutor) e tentativa de maus-tratos contra cães, que é investigada quando há suspeita de intoxicação/veneno. O delegado não decretou prisão em flagrante e determinou o encaminhamento do caso para a delegacia da área para investigação.