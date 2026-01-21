21 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

PM prende homem e apreende cocaína no bairro Cecap, em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensões da PM com suspeito no bairro Cecap
Apreensões da PM com suspeito no bairro Cecap

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico e apreenderam drogas durante patrulhamento em Lorena.

A ação ocorreu no bairro Cecap, na noite de terça-feira (20).

Em abordagem ao suspeito, a equipe localizou e apreendeu 27 microtubos de cocaína, R$ 30 e um aparelho celular.

Ele foi conduzido à delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

