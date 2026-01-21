Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico e apreenderam drogas durante patrulhamento em Lorena.

A ação ocorreu no bairro Cecap, na noite de terça-feira (20).

