21 de janeiro de 2026
COLISÃO

AGORA: Acidente entre carro e moto trava trânsito no Urbanova

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagens do carro atingido pela motocicleta
Imagens do carro atingido pela motocicleta

Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta travou o trânsito na Avenida Shishima Hifumi, no bairro Urbanova, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (21).

A colisão causou lentidão em um dos principais eixos de circulação da região durante o horário de pico, causando dificuldades de acesso a outros bairros da cidade.

Imagens registradas no local mostram que a motocicleta sofreu danos na parte frontal após atingir a lateral de um Toyota cinza, que ficou com a porta do passageiro  danificada pelo impacto.

Equipes da Polícia Militar e agentes de mobilidade da prefeitura foram acionados para realizar o atendimento e orientar os condutores.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos ou sobre as causas da colisão.

*Matéria em atualização

