Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta travou o trânsito na Avenida Shishima Hifumi, no bairro Urbanova, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (21).

A colisão causou lentidão em um dos principais eixos de circulação da região durante o horário de pico, causando dificuldades de acesso a outros bairros da cidade.

