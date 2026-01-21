21 de janeiro de 2026
SANEAMENTO BÁSICO

SJC: vazamento de esgoto e buraco na via; Bom Retiro pede solução

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
OVALE/ enviado por moradores
Vazamento rompeu parte da via no bairro Bom Retiro
Vazamento rompeu parte da via no bairro Bom Retiro

Moradores de um núcleo de ocupação no bairro Bom Retiro, zona leste de São José dos Campos, registraram nesta quarta-feira (21) o agravamento de um vazamento de esgoto que provocou o rompimento do asfalto e a abertura de uma cratera na via pública. 

O problema reflete a inexistência de rede de saneamento na localidade, que utiliza uma tubulação improvisada com canos de PVC.

O problema

De acordo com a comunidade, os encanamentos sofrem entupimentos constantes

No incidente mais recente, registrado na primeira semana do ano, houve um vazamento que ocasionou o rompimento dos canos e, com o agravamento, a ruptura do solo.

Em vídeo enviado ao OVALE, uma moradora afirma que o buraco aumentou de tamanho sem nenhuma intervenção realizada até o momento. "Só está abrindo mais o buraco. Não vieram aqui", relatou.

Responsabilidades

Segundo os relatos, a Sabesp visitou o local no dia 10 de janeiro, mas não executou o serviço.

No dia 12, uma empresa desentupidora terceirizada também compareceu ao bairro, mas recusou o trabalho sob a justificativa de que o encanamento comum não integra a infraestrutura oficial da companhia, o que impediria a atuação técnica.

A população argumenta que a Sabesp já fornece água encanada no núcleo e, portanto, deveria ser responsável pelo tratamento do esgoto.

"É um 'empurra-empurra', a Sabesp manda a terceirizada sabendo que não tem rede, e nós ficamos sem solução", declarou uma residente.

O outro lado

Em nota, a Sabesp esclareceu que a área citada não possui rede de esgoto sob sua responsabilidade, o que inviabiliza intervenções de suas equipes no endereço.

A Prefeitura de São José dos Campos, após realizar vistoria técnica no dia 13, confirmou a presença de esgoto na via, mas reiterou que o bairro é irregular, afirmando que encaminharia o caso à equipe de Fiscalização para as medidas necessárias. 

Procurada para atualização do posicionamento, a administração municipal ainda não se manifestou.

Cenário atual

Apesar das vistorias e dos chamados abertos, o fluxo de esgoto permanece a céu aberto e a erosão do solo continua a comprometer a estrutura da rua.

Os moradores relatam que a luta pela instalação de uma rede regular de saneamento no local já dura 21 anos.

Além do cheiro desagradável, a situação coloca a população em risco de doenças e quedas ao transitar pela área.

