Moradores de um núcleo de ocupação no bairro Bom Retiro, zona leste de São José dos Campos, registraram nesta quarta-feira (21) o agravamento de um vazamento de esgoto que provocou o rompimento do asfalto e a abertura de uma cratera na via pública.

O problema reflete a inexistência de rede de saneamento na localidade, que utiliza uma tubulação improvisada com canos de PVC.

