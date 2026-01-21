21 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VÍTIMA FATAL

Adeus, Felix: PM que morreu em rio da região é identificado

Por Jesse Nascimento | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Cabo da PM Adhamo Felix dos Santos
Cabo da PM Adhamo Felix dos Santos

Foi identificado o cabo da Polícia Militar que estava de folga e morreu após cair no rio na região da Barra do Una, em São Sebastião, no Litoral Norte. O caso foi registrado como morte suspeita e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para buscas no Rio Una.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o registro policial, o cabo da PM Adhamo Felix dos Santos, de 42 anos, desapareceu após cair no rio durante a madrugada. As buscas foram acionadas e se concentraram nas imediações do ponto indicado como último local onde ele foi visto.

O corpo do cabo da PM, que estava na Operação Verão, e era lotado em Batalhão da região de Sorocaba, foi localizado por um pescador, já sem vida, próximo ao ponto de desaparecimento, na noite do mesmo dia. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil para as providências de praxe.

Ainda conforme o boletim, foram adotadas as medidas de preservação e registro do local, e o corpo do cabo da PM foi encaminhado para os procedimentos legais. O registro menciona sinais compatíveis com submersão, e a apuração vai considerar laudos e demais informações técnicas.

A Barra do Una é uma área com trechos de rio e mar, e casos de desaparecimento já mobilizaram resgates em anos anteriores. Em períodos de chuva, o risco aumenta em rios e cachoeiras — recentemente, os Bombeiros resgataram um casal durante cabeça d’água em Ilhabela.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários