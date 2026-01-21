Foi identificado o cabo da Polícia Militar que estava de folga e morreu após cair no rio na região da Barra do Una, em São Sebastião, no Litoral Norte. O caso foi registrado como morte suspeita e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para buscas no Rio Una.

De acordo com o registro policial, o cabo da PM Adhamo Felix dos Santos, de 42 anos, desapareceu após cair no rio durante a madrugada. As buscas foram acionadas e se concentraram nas imediações do ponto indicado como último local onde ele foi visto.