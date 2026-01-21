Foi identificado o cabo da Polícia Militar que estava de folga e morreu após cair no rio na região da Barra do Una, em São Sebastião, no Litoral Norte. O caso foi registrado como morte suspeita e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para buscas no Rio Una.
De acordo com o registro policial, o cabo da PM Adhamo Felix dos Santos, de 42 anos, desapareceu após cair no rio durante a madrugada. As buscas foram acionadas e se concentraram nas imediações do ponto indicado como último local onde ele foi visto.
O corpo do cabo da PM, que estava na Operação Verão, e era lotado em Batalhão da região de Sorocaba, foi localizado por um pescador, já sem vida, próximo ao ponto de desaparecimento, na noite do mesmo dia. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil para as providências de praxe.
Ainda conforme o boletim, foram adotadas as medidas de preservação e registro do local, e o corpo do cabo da PM foi encaminhado para os procedimentos legais. O registro menciona sinais compatíveis com submersão, e a apuração vai considerar laudos e demais informações técnicas.
A Barra do Una é uma área com trechos de rio e mar, e casos de desaparecimento já mobilizaram resgates em anos anteriores. Em períodos de chuva, o risco aumenta em rios e cachoeiras — recentemente, os Bombeiros resgataram um casal durante cabeça d’água em Ilhabela.