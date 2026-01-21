21 de janeiro de 2026
SUSTENTABILIDADE

Cruzeiro inaugura usina e deve economizar R$ 500 mil com energia

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Usina fotovoltáica foi instalada em Cruzeiro
A Prefeitura de Cruzeiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou oficialmente a Usina Fotovoltaica “Paulo Atuhiro Kataguiri”.

Instalada na Escola Municipal Dr. José Diogo Bastos, a unidade utiliza painéis solares para gerar energia limpa, em uma estratégia que busca sustentabilidade ambiental e eficiência na gestão dos recursos públicos.

A implementação usou recursos federais, obtidos via emenda parlamentar, em um trabalho conjunto de cooperação técnica com a administração municipal.

Na fase atual, a instalação deve garantir uma redução de 40% nas contas de energia elétrica de escolas e creches da rede. No entanto, de acordo com a administração, o potencial é ainda maior.

Com a conclusão da segunda fase do projeto, a economia será de 90%, o que representa a economia de quase R$ 500 mil anuais aos cofres da prefeitura.

Educação ambiental

Além da produção de energia, a usina fotovoltaica servirá como laboratório para a conscientização de alunos e adultos sobre a importância das energias renováveis e da preservação do meio ambiente.

A iniciativa busca formar gerações mais engajadas com o uso consciente de recursos naturais.

