A Prefeitura de Cruzeiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou oficialmente a Usina Fotovoltaica “Paulo Atuhiro Kataguiri”.

Instalada na Escola Municipal Dr. José Diogo Bastos, a unidade utiliza painéis solares para gerar energia limpa, em uma estratégia que busca sustentabilidade ambiental e eficiência na gestão dos recursos públicos.

