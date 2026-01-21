Um bunker do tráfico foi estourado pela Polícia Militar em Pindamonhangaba, entre a noite de terça-feira (20) e a madrugada de quarta-feira (21/01), após um alerta irradiado pelo Copom sobre um veículo com indícios de clonagem. A ação terminou com a apreensão de 992,1 quilos de drogas e a prisão de três suspeitos, pela Avenida dos Cedros, no bairro Goiabal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o registro policial, equipes faziam patrulhamento quando receberam informação de que um carro Saveiro prata teria passado por sistema de monitoramento e poderia estar circulando com placas clonadas. A abordagem ocorreu na região do Goiabal. A checagem apontou que o carro constava como produto de furto.