Um bunker do tráfico foi estourado pela Polícia Militar em Pindamonhangaba, entre a noite de terça-feira (20) e a madrugada de quarta-feira (21/01), após um alerta irradiado pelo Copom sobre um veículo com indícios de clonagem. A ação terminou com a apreensão de 992,1 quilos de drogas e a prisão de três suspeitos, pela Avenida dos Cedros, no bairro Goiabal.
Segundo o registro policial, equipes faziam patrulhamento quando receberam informação de que um carro Saveiro prata teria passado por sistema de monitoramento e poderia estar circulando com placas clonadas. A abordagem ocorreu na região do Goiabal. A checagem apontou que o carro constava como produto de furto.
Na sequência, os policiais avançaram para diligências em endereços ligados aos ocupantes e chegaram a uma chácara usada como bunker do tráfico. Ainda de acordo com o boletim, ao tentar contato no local, as equipes visualizaram uma pessoa correndo para o interior do imóvel, o que motivou a entrada para averiguação.
Dentro da área usada como bunker do tráfico, os policiais relataram forte odor característico de entorpecentes. Um cão de faro, do canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais), foi acionado e indicou pontos onde havia material enterrado e também armazenado em uma casa anexa.
Apreensão no bunker do tráfico em Pinda: 780,4 kg de maconha, 197,3 kg de cocaína, 14,4 kg de crack, três celulares, dois cadernos com anotações do tráfico, duas peneiras e outros itens usados no preparo/embalo e um veículo apreendido e documento veicular localizado no imóvel.
O volume encontrado reforça o padrão de imóvel “depósito” — no jargão policial, um bunker do tráfico usado para armazenamento antes da distribuição.
Três homens foram presos e permaneceram à disposição da Justiça. No registro, eles aparecem com idades de 24, 35 e 37 anos. A ocorrência foi enquadrada como tráfico de drogas e, no caso do carro, também há apuração por receptação.