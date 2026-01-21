21 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EMPREGO

Aparecida busca colaboradores para o Santuário Nacional

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Santuário Nacional
Santuário Nacional

Uma ação de empregabilidade em Aparecida vai contratar novos colaboradores para o Santuário Nacional.

A iniciativa será intermediada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) na quinta-feira (22), a partir das 9h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Há vagas para atendente, ajudante de bar, auxiliar de cozinha, camareiro de hotel, copeiro e outras.

Interessados nas oportunidades devem comparecer ao PAT com RG, CPF e currículo impresso.

Nesta quarta-feira (21), o PAT também realiza seleção para preenchimento de vagas disponibilizadas por outros empregadores e destinadas a moradores das regiões de Aparecida, Roseira e Moreira César.

O PAT está localizado na Avenida Papa João Paulo 2°, nº 287, Centro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários