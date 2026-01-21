Uma ação de empregabilidade em Aparecida vai contratar novos colaboradores para o Santuário Nacional.
A iniciativa será intermediada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) na quinta-feira (22), a partir das 9h.
Há vagas para atendente, ajudante de bar, auxiliar de cozinha, camareiro de hotel, copeiro e outras.
Interessados nas oportunidades devem comparecer ao PAT com RG, CPF e currículo impresso.
Nesta quarta-feira (21), o PAT também realiza seleção para preenchimento de vagas disponibilizadas por outros empregadores e destinadas a moradores das regiões de Aparecida, Roseira e Moreira César.
O PAT está localizado na Avenida Papa João Paulo 2°, nº 287, Centro.