Uma ação de empregabilidade em Aparecida vai contratar novos colaboradores para o Santuário Nacional.

A iniciativa será intermediada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) na quinta-feira (22), a partir das 9h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp