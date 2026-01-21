O PAT de Ilhabela busca profissionais para atuar nas áreas de comércio, serviços e gastronomia.
São 127 vagas com contratação intermediada pelo PAT com salários que chegam a R$ 3.500.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Vagas e salários
Entre as vagas em destaque estão açougueiro, atendente de balcão, controlador de acesso, cozinheiro, empregada doméstica, motorista, pizzaiolo e sushiman.
As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, além de posições para PCD (Pessoas com Deficiência), sendo grande parte destinada a suprir a mão de obra da alta temporada.
Os salários são convidativos.
Para a função de atendente de balcão em Barra Velha, por exemplo, o valor é de R$ 2.857,49, sendo exigido ensino médio completo. Para pizzaiolo no bairro Santa Tereza, o salário é de R$ 3.200 e para sushiman, o valor chega a R$ 3.500.
O quadro completo e detalhado de vagas está disponível para consulta no link: https://tinyurl.com/5amkte3s.
Como participar da seleção
Para se inscrever, o candidato deve comparecer à sede do PAT, no Via Verde, localizada na avenida Princesa Isabel, nº 1333, Perequê.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O telefone para contato é (12) 3896-9200.