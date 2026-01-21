O PAT de Ilhabela busca profissionais para atuar nas áreas de comércio, serviços e gastronomia.

São 127 vagas com contratação intermediada pelo PAT com salários que chegam a R$ 3.500.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas e salários

Entre as vagas em destaque estão açougueiro, atendente de balcão, controlador de acesso, cozinheiro, empregada doméstica, motorista, pizzaiolo e sushiman.