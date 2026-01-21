Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) com apoio do COI (Centro de Operações Inteligentes), em Caraguatatuba, resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável.
A prisão aconteceu no domingo (18) após identificação do veículo registrado em nome do foragido pelas câmeras inteligentes do município.
O homem conduzia um automóvel pela rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rego, na altura do bairro Massaguaçu. As câmeras do COI realizaram acompanhamento em tempo real, compartilhando a localização do suspeito com a GCM, que realizou a interceptação.
Após abordagem e confirmação dos dados, ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.