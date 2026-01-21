Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) com apoio do COI (Centro de Operações Inteligentes), em Caraguatatuba, resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável.

A prisão aconteceu no domingo (18) após identificação do veículo registrado em nome do foragido pelas câmeras inteligentes do município.

