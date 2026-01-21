21 de janeiro de 2026
FORAGIDO

Procurado é preso pela GCM em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) com apoio do COI (Centro de Operações Inteligentes), em Caraguatatuba, resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável.

A prisão aconteceu no domingo (18) após identificação do veículo registrado em nome do foragido pelas câmeras inteligentes do município.

O homem conduzia um automóvel pela rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rego, na altura do bairro Massaguaçu. As câmeras do COI realizaram acompanhamento em tempo real, compartilhando a localização do suspeito com a GCM, que realizou a interceptação.

Após abordagem e confirmação dos dados, ele foi preso e permanece à disposição da Justiça. 

