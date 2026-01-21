21 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
MANDADO DE PRISÃO

Agressor procurado pela Justiça é localizado e preso em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça por lesão corporal e ameaça.

Ele foi abordado em atitude suspeita, durante patrulhamento de  Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro da Cruz, na terça-feira (20).

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas a equipe constatou, em consulta aos sistemas, um mandado de prisão em aberto pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Ele foi conduzido ao Plantão Seccional, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

