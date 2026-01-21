Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça por lesão corporal e ameaça.

Ele foi abordado em atitude suspeita, durante patrulhamento de Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro da Cruz, na terça-feira (20).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp