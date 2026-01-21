21 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Foragido do tráfico é preso em patrulhamento da PM em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi capturado no bairro Santo Antônio, em Lorena.

A ação ocorreu na manhã de terça-feira (20), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a abordagem ao suspeito, constatou-se que ele era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Ele foi conduzido ao Plantão Seccional, onde permaneceu preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários