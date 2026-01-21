Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi capturado no bairro Santo Antônio, em Lorena.

A ação ocorreu na manhã de terça-feira (20), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

