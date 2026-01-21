Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi capturado no bairro Santo Antônio, em Lorena.
A ação ocorreu na manhã de terça-feira (20), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.
Durante a abordagem ao suspeito, constatou-se que ele era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.
Ele foi conduzido ao Plantão Seccional, onde permaneceu preso.