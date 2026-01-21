A Embraer vai exibir as aeronaves comerciais E195-E2 e E175 na Wings India 2026, em Hyderabad, a partir de 28 de janeiro. A participação da Embraer no evento reforça o compromisso da companhia de oferecer soluções sob medida para atender às necessidades da aviação do país, contribuindo para a conectividade regional e para a aviação sustentável no mercado local. Ambas as aeronaves oferecem às companhias aéreas capacidade de abrir novas rotas, conectando metrópoles regionais a cidades do interior.

O E195-E2, em exibição estática, é um dos jatos mais eficientes do mundo, com consumo de combustível até 29% menor que a geração anterior. Com capacidade para 132 a 146 passageiros em corredor único, oferece capacidade adequada para o segmento de até 150 assentos. A família de jatos E2 oferece alta rentabilidade por assento e é certificada para operar com blends de até 50% de combustível de aviação sustentável (SAF), além de já ter comprovado a capacidade de operar com 100% de SAF.