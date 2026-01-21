A Embraer vai exibir as aeronaves comerciais E195-E2 e E175 na Wings India 2026, em Hyderabad, a partir de 28 de janeiro. A participação da Embraer no evento reforça o compromisso da companhia de oferecer soluções sob medida para atender às necessidades da aviação do país, contribuindo para a conectividade regional e para a aviação sustentável no mercado local. Ambas as aeronaves oferecem às companhias aéreas capacidade de abrir novas rotas, conectando metrópoles regionais a cidades do interior.
O E195-E2, em exibição estática, é um dos jatos mais eficientes do mundo, com consumo de combustível até 29% menor que a geração anterior. Com capacidade para 132 a 146 passageiros em corredor único, oferece capacidade adequada para o segmento de até 150 assentos. A família de jatos E2 oferece alta rentabilidade por assento e é certificada para operar com blends de até 50% de combustível de aviação sustentável (SAF), além de já ter comprovado a capacidade de operar com 100% de SAF.
O E175 é reconhecido por seu desempenho e já compõe parte significativa da frota da Star Air na Índia. Nos Estados Unidos, o modelo lidera o mercado regional, com 80% de participação. Melhorias recentes em aviônica, cabine e serviços a bordo elevaram a experiência do passageiro, alinhando o E175 aos padrões da família E2.
“O programa E?Jet da Embraer é um dos mais bem?sucedidos da indústria”, afirma Adity Shekhar, vice?presidente regional de Vendas da Embraer. “A família de E?Jets pode ampliar e fortalecer a conectividade entre metrópoles e cidades do interior da Índia, atendendo mercados ainda pouco explorados.”
A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais com até 150 assentos. Os E?Jets e E?Jets E2 são operados por mais de 80 companhias aéreas em 50 países, com mais de 1.900 unidades entregues. Hoje, cerca de 50 aeronaves da Embraer, de 11 modelos, operam na Índia, atendendo à Força Aérea Indiana, órgãos governamentais, operadores de aviação executiva e a Star Air. A companhia também propõe o C?390 Millennium para o programa de Aeronaves de Transporte Médio (MTA) da Força Aérea Indiana, em parceria com um conglomerado local no modelo “Made in India”.
Como “Parceira de Inovação em Aviação” da Wings India 2026, a Embraer oferece soluções que impulsionam o crescimento sustentável e a conectividade do país. A família E2, com eficiência e conforto elevados, é adequada para abrir novas rotas e otimizar operações. Clientes e visitantes poderão conhecer o portfólio da Embraer no Estande 9B, Hall B.