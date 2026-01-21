Uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil e Militar na terça-feira (20) resultou na prisão de um homem acusado de homicídio no município de Cachoeira Paulista.

O suspeito, procurado pela Justiça, foi localizado e abordado por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Jardim da Fonte.

