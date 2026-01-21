Uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil e Militar na terça-feira (20) resultou na prisão de um homem acusado de homicídio no município de Cachoeira Paulista.
O suspeito, procurado pela Justiça, foi localizado e abordado por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Jardim da Fonte.
Havia um mandado de prisão aberto em seu desfavor pelo crime de homicídio, pelo qual foi conduzido ao Plantão Seccional, onde permaneceu preso.