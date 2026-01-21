Um homem foi detido por equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro após causar confusão em um supermercado da cidade, dizendo que “quebraria tudo” no estabelecimento. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (20), na rua Coronel José de Castro, região central da cidade.
De acordo com informações da GCM, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando perceberam uma aglomeração de pessoas no local. Ao notarem a presença da equipe, populares solicitaram apoio imediato, informando que havia uma confusão em andamento.
Os guardas constataram que um homem utilizava uma barra de ferro e havia agredido outro indivíduo. O homem com a barra de ferro relatou que o envolvido teria entrado no supermercado e passado a constranger clientes e funcionários.
O acusado teria sido retirado do estabelecimento por diversas vezes, mas retornava em seguida. Em determinado momento, ele teria ameaçado causar danos ao supermercado, afirmando que “quebraria tudo” no local.
Diante do comportamento alterado e da suspeita de que o homem estivesse embriagado, a barra de ferro teria sido utilizada para tentar contê-lo até a chegada da GCM.
Ainda conforme a corporação, durante a abordagem, o acusado apresentou resistência e tentou agredir os agentes, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para garantir a segurança da equipe e das demais pessoas que estavam no local.
O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrante da Delegacia Seccional de Cruzeiro.