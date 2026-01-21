Um homem foi detido por equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro após causar confusão em um supermercado da cidade, dizendo que “quebraria tudo” no estabelecimento. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (20), na rua Coronel José de Castro, região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da GCM, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando perceberam uma aglomeração de pessoas no local. Ao notarem a presença da equipe, populares solicitaram apoio imediato, informando que havia uma confusão em andamento.