Um motociclista de 52 anos morreu após ser atropelado por um carro conduzido por um motorista alcoolizado, na noite de domingo (19). A vítima não resistiu aos ferimentos depois de ser atingida por um veículo que invadiu a contramão durante uma ultrapassagem irregular.
O acidente ocorreu na estrada do M’Boi Mirim, no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança e informações da polícia mostram que o motorista tentou ultrapassar outro carro, entrou na pista contrária e atingiu Edvaldo Barbosa de Oliveira.
Com o impacto, Edvaldo e a motocicleta foram arremessados para a calçada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou prestar socorro, mas o motociclista sofreu uma parada cardíaca e morreu no local.
O condutor do veículo, identificado como Anísio Tadeu Vitoriano da Silva, de 29 anos, fugiu a pé após o acidente. O carro, um Jeep Renegade, ficou imobilizado devido a danos no eixo dianteiro esquerdo. Até o momento, ele não foi localizado pela polícia.
As investigações apontaram que o veículo não pertencia ao motorista. Anísio trabalhava como ajudante em uma oficina de funilaria e teria retirado o carro de um cliente sem autorização. Também foi constatado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele estava vencida.
O passageiro que estava no Renegade permaneceu no local e prestou depoimento. Ele relatou à polícia que conheceu o motorista poucas horas antes, em uma adega, onde ambos consumiram bebidas alcoólicas, e que pediu apenas uma carona até um ponto de ônibus.
Edvaldo Barbosa de Oliveira voltava do trabalho para casa quando foi atingido. O caso é investigado, e o motorista poderá responder por homicídio e embriaguez ao volante.
Com informações do DiarioSP