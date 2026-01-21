Um motociclista de 52 anos morreu após ser atropelado por um carro conduzido por um motorista alcoolizado, na noite de domingo (19). A vítima não resistiu aos ferimentos depois de ser atingida por um veículo que invadiu a contramão durante uma ultrapassagem irregular.

O acidente ocorreu na estrada do M’Boi Mirim, no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança e informações da polícia mostram que o motorista tentou ultrapassar outro carro, entrou na pista contrária e atingiu Edvaldo Barbosa de Oliveira.