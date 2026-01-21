A cantora de forró Tamara da Silva foi morta a facadas pelo ex-companheiro no último domingo (18). A namorada dela também foi atacada e não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu após os assassinatos, foi localizado pela polícia e acabou morrendo horas depois.
O duplo homicídio ocorreu no bairro Parque Vista Bárbara, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Tony Lima desferiu vários golpes de faca contra as duas vítimas e deixou o local logo após o ataque.
As forças de segurança iniciaram buscas imediatas e identificaram que o suspeito havia cruzado a divisa com Minas Gerais durante a fuga. Ele foi localizado e preso em flagrante ainda no mesmo dia.
Após a prisão, Tony Lima foi levado ao plantão policial de Pouso Alegre (MG). Enquanto aguardava a conclusão dos procedimentos na delegacia, ele tirou a própria vida.
Tamara da Silva foi velada e sepultada na segunda-feira (19), no Cemitério Santo Antônio, em Sorocaba. O caso é investigado como feminicídio seguido de suicídio do autor.