Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (19), após ser surpreendido por um suspeito armado quando chegava em casa. A vítima foi atingida por disparos e morreu no local antes da chegada do socorro. O autor do crime fugiu e ainda não foi identificado.

O homicídio ocorreu por volta das 23h, no Distrito Três Fronteiras, no município de Colniza, em Mato Grosso. A vítima foi identificada como André Luis Silverio dos Santos Cruz.