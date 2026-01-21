Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (19), após ser surpreendido por um suspeito armado quando chegava em casa. A vítima foi atingida por disparos e morreu no local antes da chegada do socorro. O autor do crime fugiu e ainda não foi identificado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homicídio ocorreu por volta das 23h, no Distrito Três Fronteiras, no município de Colniza, em Mato Grosso. A vítima foi identificada como André Luis Silverio dos Santos Cruz.
De acordo com a Polícia Militar, moradores encontraram André caído e ensanguentado e acionaram as equipes policiais. Testemunhas relataram que o suspeito se aproximou no momento em que a vítima chegava à residência e efetuou os disparos.
André foi atingido por dois tiros e não resistiu aos ferimentos. Após o ataque, o autor fugiu do local sem deixar informações que facilitassem a identificação.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime, que é tratado como homicídio. Estão sendo colhidos depoimentos e analisadas imagens de câmeras de segurança da região.
Moradores do distrito demonstraram preocupação com a violência e pedem reforço na segurança. A polícia orienta que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada às autoridades.O caso segue sob investigação, e a motivação do crime ainda não foi esclarecida.
Com informações do CenárioMT