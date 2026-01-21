A quinta-feira na RMVale terá variação de tempo entre sol e nuvens, com condições de chuva principalmente à tarde e à noite em várias cidades da região. Os dados são do Climatempo e mostram um dia típico desta época do ano, com instabilidade passando por algumas áreas.

???? São José dos Campos

????? Sol com muitas nuvens

????? Mínima de 14 °C e máxima de 23 °C

???? 0,0 mm de chuva prevista

O dia será de sol com muitos períodos de nuvens e momentos de céu nublado. À noite o céu permanece com muitas nuvens, mas sem chuva significativa prevista. Dados indicam tempo estável, ideal para atividades ao ar livre durante a manhã.