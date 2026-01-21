A quinta-feira na RMVale terá variação de tempo entre sol e nuvens, com condições de chuva principalmente à tarde e à noite em várias cidades da região. Os dados são do Climatempo e mostram um dia típico desta época do ano, com instabilidade passando por algumas áreas.
???? São José dos Campos
????? Sol com muitas nuvens
????? Mínima de 14 °C e máxima de 23 °C
???? 0,0 mm de chuva prevista
O dia será de sol com muitos períodos de nuvens e momentos de céu nublado. À noite o céu permanece com muitas nuvens, mas sem chuva significativa prevista. Dados indicam tempo estável, ideal para atividades ao ar livre durante a manhã.
???? Taubaté
? Sol, pancadas de chuva e trovoadas
????? Mínima de 14 °C e máxima de 24 °C
???? 0,3 mm de chuva prevista
O sol aparece pela manhã com muitas nuvens. No período da tarde são previstas pancadas de chuva e possíveis trovoadas. À noite o céu fica encoberto, mas sem precipitação significativa.
???? Guaratinguetá
?? Sol, pancadas de chuva e trovoadas
????? Mínima de 16 °C e máxima de 24 °C
???? 2,2 mm de chuva prevista
A previsão indica sol com algumas nuvens pela manhã e episódios de chuva rápida ao longo do dia, com possibilidade de trovoadas. À noite, mantém-se chance de chuva isolada.
???? Caraguatatuba
?? Sol, pancadas de chuva e trovoadas
????? Mínima de 18 °C e máxima de 23 °C
???? 1,3 mm de chuva prevista
No Litoral Norte, o dia começa com sol e muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas previstas à tarde e também à noite — típico do clima de verão na faixa litorânea.
???? Campos do Jordão
????? Sol, pancadas de chuva e trovoadas
????? Mínima de 11 °C e máxima de 18 °C
???? 3,9 mm de chuva prevista
Na serra, a quinta terá sol com algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia, com maior chance de instabilidade associada a trovoadas — clima característico das altitudes elevadas.