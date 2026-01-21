21 de janeiro de 2026
FEMINICÍDIO

Graziela, 18 anos, é morta após ordem de facção criminosa

Por Da Redação | Várzea Grande (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Graziela Cristina da Silva Alves
Graziela Cristina da Silva Alves

A designer Graziela Cristina da Silva Alves, de 18 anos, foi morta após ter a execução determinada por integrantes de uma facção criminosa, segundo a Polícia Civil. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (15), e um dos suspeitos já foi preso.

O assassinato aconteceu no bairro São Domingos, em Sorriso, município localizado a cerca de 420 quilômetros de Cuiabá. De acordo com o delegado Bruno França, responsável pela investigação, a jovem vinha sendo ameaçada pela organização criminosa.

Conforme apurado, Graziela dormia em casa com os irmãos quando criminosos invadiram o imóvel. Ela foi arrastada até a sala, onde os suspeitos realizaram uma chamada de vídeo com uma liderança da facção.

Durante a ligação, os criminosos afirmaram que a jovem estaria mentindo. Em seguida, ela foi morta a golpes de faca, segundo a polícia.

O delegado informou que Graziela não possuía antecedentes criminais. A principal linha de investigação aponta que ela estaria sendo coagida a se aproximar da facção e acabou tendo a morte decretada pela organização. A execução foi registrada por testemunha ocular, conforme a Polícia Civil.

Um dos envolvidos no crime foi preso ainda nesta quinta-feira. As autoridades informaram que todos os suspeitos já foram identificados e que as diligências continuam para localizar e prender os demais participantes. O caso segue em investigação.

