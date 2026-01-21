A designer Graziela Cristina da Silva Alves, de 18 anos, foi morta após ter a execução determinada por integrantes de uma facção criminosa, segundo a Polícia Civil. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (15), e um dos suspeitos já foi preso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O assassinato aconteceu no bairro São Domingos, em Sorriso, município localizado a cerca de 420 quilômetros de Cuiabá. De acordo com o delegado Bruno França, responsável pela investigação, a jovem vinha sendo ameaçada pela organização criminosa.
Conforme apurado, Graziela dormia em casa com os irmãos quando criminosos invadiram o imóvel. Ela foi arrastada até a sala, onde os suspeitos realizaram uma chamada de vídeo com uma liderança da facção.
Durante a ligação, os criminosos afirmaram que a jovem estaria mentindo. Em seguida, ela foi morta a golpes de faca, segundo a polícia.
O delegado informou que Graziela não possuía antecedentes criminais. A principal linha de investigação aponta que ela estaria sendo coagida a se aproximar da facção e acabou tendo a morte decretada pela organização. A execução foi registrada por testemunha ocular, conforme a Polícia Civil.
Um dos envolvidos no crime foi preso ainda nesta quinta-feira. As autoridades informaram que todos os suspeitos já foram identificados e que as diligências continuam para localizar e prender os demais participantes. O caso segue em investigação.