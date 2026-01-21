A designer Graziela Cristina da Silva Alves, de 18 anos, foi morta após ter a execução determinada por integrantes de uma facção criminosa, segundo a Polícia Civil. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (15), e um dos suspeitos já foi preso.

O assassinato aconteceu no bairro São Domingos, em Sorriso, município localizado a cerca de 420 quilômetros de Cuiabá. De acordo com o delegado Bruno França, responsável pela investigação, a jovem vinha sendo ameaçada pela organização criminosa.