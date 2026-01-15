O Corpo de Bombeiros realizou, na manhã desta quinta-feira (15), um resgate em área de costeira entre as praias de Santa Rita e Perequê-Mirim, em Ubatuba.

A vítima, um homem de 40 anos, morador do município, sofreu uma queda sobre as pedras e apresentava dores no peito e nas costas, além de escoriações. Com o apoio de guarda-vidas que tripulavam o helicóptero Águia, o homem foi imobilizado em prancha e transportado com segurança até a faixa de areia. Populares que estavam no local também auxiliaram no resgate.