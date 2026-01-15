Um ciclista foi atropelado por uma caminhonete e acabou sendo levado inconscientemente na caçamba do veículo até a casa do motorista, em um episódio considerado inusitado pelas autoridades. A vítima só recobrou a consciência ao chegar à garagem da residência do condutor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em São Mateus do Sul, no sudeste do Paraná. Segundo relato do ciclista à polícia, ele trafegava normalmente quando foi atingido pela caminhonete e, com o impacto, caiu dentro da caçamba do veículo.