ACIDENTE

Após ser atropelado, ciclista acorda na garagem do motorista

Por Da Redação | São Mateus do Sul (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Após ser atropelado, ciclista acorda na garagem do motorista

Um ciclista foi atropelado por uma caminhonete e acabou sendo levado inconscientemente na caçamba do veículo até a casa do motorista, em um episódio considerado inusitado pelas autoridades. A vítima só recobrou a consciência ao chegar à garagem da residência do condutor.

O caso foi registrado em São Mateus do Sul, no sudeste do Paraná. Segundo relato do ciclista à polícia, ele trafegava normalmente quando foi atingido pela caminhonete e, com o impacto, caiu dentro da caçamba do veículo.

Após o atropelamento, o ciclista desmaiou e permaneceu desacordado durante o trajeto. O motorista afirmou que não percebeu que a vítima havia sido lançada para a caçamba após a colisão.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. De acordo com a corporação, o ciclista optou por não representar criminalmente contra o motorista. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

