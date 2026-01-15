A empresa de transporte coletivo de Pindamonhangaba, a Viva Transporte Coletivo Ltda, foi contemplada com recursos do Programa Novo PAC – Mobilidade Urbana, do governo federal, para renovar a frota de ônibus na cidade. O recurso é de R$ 16,150 milhões e faz parte do FGTS, por meio da linha de financiamento Pró-Transporte.

A autorização foi publicada pelo Ministério das Cidades na Portaria nº 1.345, de 24 de novembro de 2025, que oficializa a escolha da empresa dentro do programa federal.