A empresa de transporte coletivo de Pindamonhangaba, a Viva Transporte Coletivo Ltda, foi contemplada com recursos do Programa Novo PAC – Mobilidade Urbana, do governo federal, para renovar a frota de ônibus na cidade. O recurso é de R$ 16,150 milhões e faz parte do FGTS, por meio da linha de financiamento Pró-Transporte.
A autorização foi publicada pelo Ministério das Cidades na Portaria nº 1.345, de 24 de novembro de 2025, que oficializa a escolha da empresa dentro do programa federal.
O dinheiro permitirá a troca de ônibus antigos por veículos novos, o que ajuda a melhorar o conforto dos passageiros (ar-condicionado e outros equipamentos), reduzir falhas mecânicas e tornar o transporte mais eficiente no dia a dia, como prevê a portaria do Ministério.
Além da empresa de Pinda, outras duas operadoras também foram selecionadas na mesma rodada: Viação Pirajuçara, que atende cidades como Embu das Artes, Taboão da Serra, São Paulo e Osasco, com R$ 24,651 milhões; e a Viação Campos Gerais, de Ponta Grossa (PR), com R$ 26,848 milhões.
Os três financiamentos chegam a R$ 67,649 milhões. Em todas as operações, o Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A atua como agente financeiro, responsável por liberar e administrar os recursos.
No caso de Pindamonhangaba, o valor aprovado será usado especificamente para a aquisição de ônibus para o transporte público urbano, conforme descrito no anexo da portaria. De acordo com seu site, a empresa conta com 38 ônibus e quatro micro-ônibus em Pindamonhangaba.
A expectativa é que os novos veículos entrem em circulação nos próximos meses, ajudando a modernizar o sistema de transporte e a melhorar a rotina de quem depende do ônibus todos os dias. Não há previsão de quantos veículos novos serão adquiridos com o recurso. A empresa não comenta.
Prefeitura
Em nota, a Prefeitura de Pindamonhangaba disse que a empresa responsável pelo transporte público municipal possui, conforme previsto em contrato, a obrigação de realizar a renovação periódica da frota, de modo a garantir a qualidade e a segurança do serviço prestado à população.
A administração informou que a iniciativa de buscar recursos por meio do Novo PAC partiu da própria empresa concessionária.
“A Prefeitura reforça que seguirá exercendo seu papel de fiscalização permanente, acompanhando o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e assegurando que as obrigações assumidas pela concessionária sejam integralmente atendidas”, afirmou a Prefeitura.