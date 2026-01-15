A Defesa Civil emitiu alerta severo de tempestade para o Vale do Paraíba, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes, raios e possibilidade de granizo ao longo desta quinta-feira (15). O maior foco de preocupação, no momento, é a região de Taubaté e Tremembé.
As cidades do Valeentraram em alerta máximo devido às condições meteorológicas adversas previstas para esta quinta-feira. A região foi classificada como área de risco para alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas urbanas e encostas.
Segundo a Defesa Civil, imagens de radar identificaram células de chuva com coloração intensa, indicativo de precipitações fortes e concentradas. O monitoramento aponta ocorrência de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo em pontos isolados.
Risco
O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) classificou o Vale como área de risco moderado para eventos hidrológicos e geológicos, enquanto o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso de perigo potencial para tempestades e ventos intensos.
Os alertas indicam alta probabilidade de enxurradas urbanas, extravasamento de córregos e deslizamentos pontuais, em razão de pancadas de chuva de forte intensidade, principalmente no período da tarde. Os acumulados podem chegar a 50 milímetros por dia, com ventos de até 60 km/h.
A situação é agravada pelo solo já encharcado após dias consecutivos de chuva, o que aumenta o risco de alagamentos em áreas rebaixadas, além do transbordamento de rios e córregos em municípios com sistemas de drenagem mais vulneráveis.
De acordo com a previsão meteorológica, o período crítico deve se estender até as 23h59 desta quinta-feira, com chuvas entre 20 e 30 mm por hora, além da possibilidade de queda de granizo em pontos isolados do Vale.
Recomendações
A Defesa Civil orienta que moradores de áreas de risco redobrem a atenção. Durante as rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres de energia ou placas de publicidade e manter aparelhos eletrônicos fora da tomada, reduzindo o risco de danos por descargas elétricas.
Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.