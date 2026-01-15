A Defesa Civil emitiu alerta severo de tempestade para o Vale do Paraíba, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes, raios e possibilidade de granizo ao longo desta quinta-feira (15). O maior foco de preocupação, no momento, é a região de Taubaté e Tremembé.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As cidades do Valeentraram em alerta máximo devido às condições meteorológicas adversas previstas para esta quinta-feira. A região foi classificada como área de risco para alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas urbanas e encostas.