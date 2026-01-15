“A gente traz muito essa parte de cultura, de como tem que ser, como que a gente tem que se importar com o cliente. Como a gente visita muitos clientes, a gente encara o nosso negócio como um banco, por exemplo. Você faz o cliente vender mais. Então, não pode de qualquer jeito. Dependendo de como ele vai, acaba prejudicando o branding da empresa. A gente não é uma agência descolada, aqui a gente é igual a um banco.”

Sobre as críticas de “autoritário”, Wellington disse que é o empresário quem acaba recebendo os impactos das posturas dos funcionários. “É o empresário que tem que tomar as decisões. Mas a galera fala: ‘Putz, é autoritário’. Tá, mas é minha empresa, é minha casa, na minha casa, minha empresa, minhas regras. Porque no final das contas é a gente que tem o bônus e o ônus. Quando a gente tá lá quebrado, ferrado, ninguém vem ajudar".

Quando ao parente que teve o cabelo cortado, ele explicou que o rapaz trabalhou com ele quando tinha 15 anos e agora voltou e está na empresa há cerca de dois anos. Ele completou 18 anos em 2025. O empresário ressaltou que tudo não passou de uma brincadeira feita com a concordância do funcionário. “Eu queria que parecesse que era combinado para dar engajamento, mas no final espero que as pessoas saibam que é combinado”, disse.