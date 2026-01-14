Uma tragédia na rodovia da fé.
O jovem romeiro Gustavo Santos, de 19 anos, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada de 12 de outubro de 2025, feriado da Padroeira do Brasil, enquanto seguia a pé o Santuário Nacional de Aparecida. Agora, três meses depois, o suspeito de ser autor do crime foi preso.
Segundo a Polícia Militar, Gustavo caminhava pela rodovia Deputado Osvaldo Ortiz Monteiro, em Canas, acompanhado de um amigo, quando os dois foram abordados por um homem armado, que anunciou o assalto e exigiu os celulares.
O companheiro entregou o aparelho, mas Gustavo se recusou a entregar o telefone e acabou baleado na cabeça. O criminoso fugiu a pé após o disparo.
O jovem morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O crime aconteceu nas proximidades da entrada do polo industrial de Canas, próximo à Via Dutra, trecho utilizado por centenas de fiéis durante o período de romaria.
Morador do bairro Pitéu, em Cachoeira Paulista, Gustavo fazia a peregrinação acompanhado de amigos e familiares. A notícia do assassinato provocou revolta, tristeza e pedidos por justiça nas redes sociais.
Prisão do suspeito
Na noite desta terça-feira (13), três meses após o crime, policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I prenderam o homem procurado pelo latrocínio. A prisão ocorreu durante patrulhamento em Canas, em um local conhecido pelo tráfico de drogas.
De acordo com a PM, dois suspeitos tentaram fugir ao perceber a aproximação das viaturas, mas foram detidos. Durante a identificação, os policiais constataram que um deles possuía mandado de prisão em aberto pelo latrocínio que vitimou o jovem romeiro.
Na ação, foram apreendidos entorpecentes prontos para venda, dinheiro proveniente do tráfico e uma motocicleta com queixa de roubo. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial de Lorena, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.