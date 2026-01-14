Uma tragédia na rodovia da fé.

O jovem romeiro Gustavo Santos, de 19 anos, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada de 12 de outubro de 2025, feriado da Padroeira do Brasil, enquanto seguia a pé o Santuário Nacional de Aparecida. Agora, três meses depois, o suspeito de ser autor do crime foi preso.

